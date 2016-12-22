В США одобрили законопроект о санкциях за киберпреступления

Документ обяжет президента США вводить санкции в отношении иностранцев и организаций, которых американский лидер определит как «критических акторов киберугроз». Теперь проект должны будут утвердить в сенате

Центр интеграции коммуникаций министерства нацбезопасности США (Фото: Cliff Owen / AP)

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект «О киберсдерживании и реагировании» на киберугрозы, согласно которому Вашингтон должен будет вводить санкции в отношении лиц, организаций и иностранных государств за киберпреступления против США, об этом говорится в сообщении комитета палаты по иностранным делам. Документ опубликован на сайте конгресса.

Подобная мера, как считают законодатели, сможет защитить американские выборы и важнейшие объекты инфраструктуры страны от «спонсируемой иностранными государствами злонамеренной киберактивности» и создаст основу для сдерживания и реагирования на будущие кибератаки против Соединенных Штатов.

Норма, как указывается в документе, принимается на фоне заявлений директора нацразведки США о том, что в 2019 году «Россия, Китай, Иран и Северная Корея станут величайшими киберугрозами для Соединенных Штатов» (такие показания, выступая перед сенатским комитетом по разведке, в феврале дал Джеймс Клеппер, сейчас он уже не занимает должность главы нацразведки Штатов, в марте его на этом посту сменил Дэн Коутс). Помимо этого, в законопроекте говорится об атаках вируса WannaCry и вредоносного ПО NotPetya. Последнюю атаку, как отмечается в документе, «провела Россия». Она, по оценке американских законодателей, стала «самой разрушительной кибероперацией в итории» и «нанесла ущерб на миллиарды долларов Украине, Европе, Азии и Америке».

В связи с этим, как подчеркивается в заявлении председателя комитета палаты представителей по разведке Эда Ройса, законопроект в случае его полного принятия потребует от президента США определять «критических акторов киберугроз». Под это определение, по его данным, могут попасть «любое иностранное физическое лицо или организация, ответственные за спонсируемую [иностранным] государством киберактивность, которая представляет значительную угрозу нацбезопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США». В отношении этих субъектов американского лидера законопроект также обяжет вводить определенные санкции. Ограничения при этом, согласно документу, могут варьироваться от отмены США оказания какой-либо стране гуманитарной помощи и запрета на экспорт и импорт товаров и услуг до запрета выдачи виз и въезда на территорию США, а также ограничений при продлении страхования и кредитов.

Также инициатива предусматривает, что президент может отказать в наложении санкций в каждом конкретном случае на срок не более одного года. Совсем отказаться от ограничений американский лидер сможет только если предоставит в соответствующие комитеты конгресса США письменные подтверждения о том, что решение не вводить санкции в данном случае может иметь важное значение для экономических или национальных интересов Соединенных Штатов, либо же такой отказ станет «важной гуманитарной целью».

Теперь принятый палатой представителей законопроект «О киберсдерживании и реагировании» на киберугрозы будет передан на утверждение сенату. В случае утверждения его должен будет подписать президент.