Курское МЧС сообщило о ложных рассылках об эвакуации жителей
МЧС по Курской области назвало сообщения, которые получали некоторые жители региона об эвакуации, ложными.
Ведомство опубликовало фото с мобильного телефона, на который пришло сообщение от Главного управления МЧС по Курской области. В тексте сообщения шла речь об эвакуации из Суджанского района.
«Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
В МЧС призвали местных жителей доверять только официальным источникам информации.
6 августа несколько населенных пунктов Курской области, в том числе город Суджа, подверглись обстрелам со стороны Украины. Одна жительница города погибла после обстрела.
Сначала врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Потом Минобороны России доложило, что диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Около 21:30 глава Суджи Виталий Слащев рассказал, что город вновь попал под обстрел.
Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести там бои.
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