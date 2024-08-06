Смирнов: еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской области

Еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской области

Фото: Никита Попов / РБК

В Курской области при подрыве взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника, получили ранения два ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — написал глава региона.

Смирнов уточнил, что первую медицинскую помощь детям оказали на месте и направили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Ранее глава региона сообщил, что за 6 августа в регионе в результате обстрелов и атак беспилотников были ранены 18 человек, среди них четверо детей. Таким образом, общее число пострадавших за день достигло 20 человек, из них шестеро — дети.

Три человека в результате взрывов погибли.

Утром 6 августа группировка украинских войск пыталась вторгнуться на территорию Курской области со стороны Сумской области. Минобороны России отчиталось об отражении атаки.





