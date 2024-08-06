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Военная операция на Украине ,  
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Еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской области

Смирнов: еще двое детей получили ранения при атаке дрона в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Курской области при подрыве взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника, получили ранения два ребенка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка», — написал глава региона.

Смирнов уточнил, что первую медицинскую помощь детям оказали на месте и направили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Число пострадавших после атак ВСУ на Курскую область выросло до 18
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее глава региона сообщил, что за 6 августа в регионе в результате обстрелов и атак беспилотников были ранены 18 человек, среди них четверо детей. Таким образом, общее число пострадавших за день достигло 20 человек, из них шестеро — дети.

Три человека в результате взрывов погибли.

Утром 6 августа группировка украинских войск пыталась вторгнуться на территорию Курской области со стороны Сумской области. Минобороны России отчиталось об отражении атаки.



 

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Алексей Смирнов Курская область раненые беспилотники
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