В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти», — написал он.
Накануне министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев ушел в отставку, также по собственному желанию. Аксенов заявил, что такое решение глава республиканского МЧС принял после встречи с ним.
До этого, 19 июля, с поста был уволен помощник Садаклиева — Ингмар Левчик. Садаклиев объяснил это выявлением фактов, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В середине июля в Коктебеле, Судаке, Симферополе и Севастополе произошло несколько крупных пожаров. Из-за пожаров и аномальной жары крупные города полуострова, в том числе Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия и часть Севастополя, остались без света, наладить энергоснабжение местами не удавалось несколько дней.
Николаю Лукашенко 37 лет. Он родился в Симферополе. В 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Летом 2011 года перешел работать в республиканский комитет Крыма по транспорту и связи.
С июля 2011 года по 2014 год находился на посту главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог и главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.
В 2014–2020 годах он занимал должности заведующего отделом и главы управления по организации и развитию перевозок на транспорте министерства транспорта Крыма. В декабре 2020 года он занял пост заместителя министра транспорта региона, а в июне 2022 года стал первым заместителем министра. В апреле 2023 года его назначили министром транспорта республики.
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