Курский губернатор рассказал об авиаударах по ВСУ близ границы
В Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои на границе, уничтожено уже 16 единиц техники ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны России и пограничники продолжают уничтожение противника», — подчеркнул он.
О противодействии бойцов пограничной службы ФСБ и вооруженных сил попытке прорыва ВСУ через границу Курской области Смирнов сообщил этим утром. Как позднее уточнили в Минобороны, в попытке прорыва границы участвуют около 300 украинских диверсантов. По данным министерства, были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой. «В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении», — отметили в ведомстве.
Всего в результате сегодняшних обстрелов и атак беспилотников по приграничью Курской области погибли три человека, пострадали еще 18.
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