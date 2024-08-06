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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор рассказал об авиаударах по ВСУ близ границы

Смирнов: идут бои на границе Курской области, уничтожено 16 единиц техники ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои на границе, уничтожено уже 16 единиц техники ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны России и пограничники продолжают уничтожение противника», — подчеркнул он.

О противодействии бойцов пограничной службы ФСБ и вооруженных сил попытке прорыва ВСУ через границу Курской области Смирнов сообщил этим утром. Как позднее уточнили в Минобороны, в попытке прорыва границы участвуют около 300 украинских диверсантов. По данным министерства, были атакованы российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района — расстояние между ними около 15 км по прямой. «В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении», — отметили в ведомстве.

Всего в результате сегодняшних обстрелов и атак беспилотников по приграничью Курской области погибли три человека, пострадали еще 18.

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