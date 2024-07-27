CNN анонсировал скорый выбор Харрис своего кандидата в вице-президенты
Демократ Камала Харрис, начавшая свою предвыборную кампанию после выхода из гонки президента США Джо Байдена в июле, до 7 августа объявит имя кандидата на пост вице-президента, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Телеканал называет это одним из самых ускоренных процессов поиска вице-президента в современной истории страны. CNN также отмечает, что сама Харрис, нынешний вице-президент, стала напарницей Байдена в предвыборной гонке во прошлых выборов 11 августа 2020 года. До того как Байден объявил ее претендентом на пост вице-президента, она была сенатором от штата Калифорния.
«Она выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто будет готов стать президентом [в случае необходимости]», — рассказал собеседник.
По словам источников, в списке претендентов по-прежнему —
губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Миннесоты Тим Уолц.
Как писала газета Financial Times, Купер, Шапиро и Келли, по словам крупных спонсоров демократов, являются основными претендентами на пост вице-президента. Собеседники уточнили, что доноры с Уолл-стрит предпочитают кандидатуру Шапиро или Купера, в то время как голливудские спонсоры продвигают Келли. Все трое имеют личные связи с Харрис.
Внизу списка также значатся губернатор Кентукки Бешир и губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. В лонг-лист входят и губернаторы Уолц из Миннесоты и Гретхен Уитмер из Мичигана.
Харрис говорила, что за первые 24 часа своей кампании она собрала более $100 млн — примерно на $30 млн больше, чем Байден собрал за первые два месяца гонки.
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