CNN анонсировал скорый выбор Харрис своего кандидата в вице-президенты

CNN: Харрис до 7 августа назовет имя кандидата на пост вице-президента

Харрис до 7 августа объявит имя кандидата на пост вице-президента, сообщает телеканал. Основные претенденты — губернатор Северной Каролины Купер, губернатор Пенсильвании Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Келли

Демократ Камала Харрис, начавшая свою предвыборную кампанию после выхода из гонки президента США Джо Байдена в июле, до 7 августа объявит имя кандидата на пост вице-президента, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал называет это одним из самых ускоренных процессов поиска вице-президента в современной истории страны. CNN также отмечает, что сама Харрис, нынешний вице-президент, стала напарницей Байдена в предвыборной гонке во прошлых выборов 11 августа 2020 года. До того как Байден объявил ее претендентом на пост вице-президента, она была сенатором от штата Калифорния.

«Она выберет того, с кем ей будет комфортно, и кто будет готов стать президентом [в случае необходимости]», — рассказал собеседник.

По словам источников, в списке претендентов по-прежнему —

губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, министр транспорта Пит Буттиджич, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Как писала газета Financial Times, Купер, Шапиро и Келли, по словам крупных спонсоров демократов, являются основными претендентами на пост вице-президента. Собеседники уточнили, что доноры с Уолл-стрит предпочитают кандидатуру Шапиро или Купера, в то время как голливудские спонсоры продвигают Келли. Все трое имеют личные связи с Харрис.

Внизу списка также значатся губернатор Кентукки Бешир и губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер. В лонг-лист входят и губернаторы Уолц из Миннесоты и Гретхен Уитмер из Мичигана.

Харрис говорила, что за первые 24 часа своей кампании она собрала более $100 млн — примерно на $30 млн больше, чем Байден собрал за первые два месяца гонки.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим напарником сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса — противника помощи Украине.