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Военная операция на Украине ,  
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NZZ узнала о проблемах «чешской инициативы» по поставкам снарядов Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
В феврале Чехия обещала собрать 800 тыс. снарядов для Украины, закупая их в третьих странах. В июне в страну прибыла первая партия боеприпасов. Москва осуждает военные поставки Киеву
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

«Чешская инициатива» по закупке боеприпасов для Украины обошлас значительно дороже, чем ожидалось, а Прага сталкивается с неожиданной конкуренцией и препятствиями, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В феврале президент Чехии Петр Павел пообещал собрать 800 тыс. артиллерийских снарядов (500 тыс. 155-мм и 300 тыс. калибра 122 мм), закупая их в третьих странах, для отправки на Украину. До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз рассчитывает предоставить Киеву чуть более 500 тыс. боеприпасов вместо обещанного 1 млн единиц.

NZZ пишет, что сбор снарядов занял больше времени. В июне, по словам чешского министра иностранных дел Яна Липавского, первые 45 тыс. снарядов, приобретенных по этой схеме, прибыли на Украину. К августу Киев должен получить еще 100 тыс. боеприпасов, а к концу 2024 года — 500 тыс., что меньше, чем было обещано изначально.

На Украину прибыла первая партия снарядов из «чешской инициативы»
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Одной из причин стало то, что не все присоединившиеся к инициативе Чехии страны (18 государств) заплатили за поставки. Также на ситуацию повлияло удорожание боеприпасов в результате роста спроса на мировых рынках. Бывший заместитель министра обороны, представитель правительства Чехии по вопросам помощи Украине Томаш Копечный заявил, что обещанные 800 тыс. снарядов сегодня стоят вдвое дороже, изначально поставки оценивали в €1,5 млрд.

Страны в рамках инициативы уже внесли в общей сложности более €1,6 млрд, почти две трети из них — из Германии, Нидерландов и Бельгии. В конце мая Копечный говорил, что только пять стран выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы.

Павел в том же месяце говорил, что публичным объявлением о закупках боеприпасов он раскрыл свои карты. «Чем больше сторон узнает об этом, тем больше будет конкуренция», — сказал он.

Россия осуждает любые военные поставки на Украину, и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

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