Российские дипломаты сообщили о нормализации обстановки в Бангладеш
Обстановка на улицах в Бангладеш стала спокойнее после массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Дакке.
В дипломатической миссии отметили, что с утра 6 августа во всей стране отменен комендантский час, открываются образовательные и государственные учреждения, частные организации и фабрики. Также возобновлена работа международного аэропорта.
Местная газета Dhaka Tribune сообщает, что во вторник, 6 августа, на большинстве улиц столицы не было замечено сотрудников дорожной полиции. На дорогах и перекрестках дежурят военные. Работает общественный транспорт, открываются магазины, пишет издание.
Военнослужащие также заняли позиции перед Ганабхабан, официальной резиденцией премьер-министра, которую накануне заняли протестующие.
К настоящему моменту число погибших в ходе протестов в Бангладеш выросло до 135 человек. Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.
В выходные, 4 августа, протесты вспыхнули с новой силой. 5 августа протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра страны и главы МВД. Шейх Хасина на фоне протестов ушла в отставку. Она была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.
Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.
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