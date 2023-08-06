Генсек ООН предупредил о бьющих «барабанах ядерной войны»

Гутерриш заявил о вновь нависшей над миром «ядерной тени» и странах, которые «снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения». Его заместитель объяснила ситуацию «нестабильными временами»

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В мире нарастают недоверие и разногласия, «снова бьют барабаны ядерной войны», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Послание генсека зачитала его заместитель, представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященной 78-летию атомной бомбардировки города.

«Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — заявил Гутерриш.

В Вене проходят переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), на них Накамицу заявила, что с самого начала холодной войны риск применения ядерного оружия не был так высок, поскольку основанный на правилах порядок, еще не был настолько хрупок. Она связала такую тенденцию с «нестабильными временами, в которые мы живем», а ее первопричиной — «высочайшего уровня геополитическую конкуренцию, рост напряженности и углубление разногласий между крупными державами за десятилетия».

Японский премьер Фумио Кисида указал на увеличение раскола в мире по вопросу ядерного оружия. «Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерных угроз со стороны России», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», — говорил генсек ООН в сентябре 2021 года.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что риск ядерной войны нарастает. Он заверил при этом в отсутствии у России намерений применять его первым. «Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», — добавил Путин.

Большинство россиян (74%) выступают против использования ядерного оружия в ходе военной операции на Украине, следует из результатов опроса Russian Field. У респондентов спросили: «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на Украине?». Допустимым такой сценарий посчитали 16% опрошенных, 5% посчитали такой вариант возможным при угрозе поражения России в военных действиях на Украине. Среди тех, кто допускает применение ядерного оружия во время спецоперации, больше мужчин, чем женщин, — 20% против 12%. Чаще всего соглашались с возможностью ядерного удара люди в возрасте от 30 до 44 лет.