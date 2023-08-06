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Times узнала, почему Великобритания считает Иран главной угрозой

Times: Британия считает иранский КСИР главной угрозой из-за растущей агрессивности
Иран действует более агрессивно и с «возрастающим аппетитом» к атакам против уехавших в Великобританию диссидентов, считают власти королевства. Оппозиционный к властям Ирана телеканал был вынужден сменить место вещания из-за угроз
Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами
Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами (Фото: Iranian Army / WANA / Reuters)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране считается властями Великобритании наибольшей угрозой национальной безопасности из-за увеличения сведений о попытках его проникновения в королевство, пишет The Times со ссылкой на источники.

«Иранская угроза — это то, что беспокоит нас больше всего <...>. Это большая проблема, потому что они становятся гораздо более агрессивными, и их аппетит растет. Они очень настороженно относятся к чему-либо, что бросает вызов их режиму, и просто хотят искоренить это. Они усиливают свою агитацию», — рассказал собеседник.

В прошлом году Mi-5 сообщала о причастности властей Ирана к десятью случаям убийств и похищений людей в Великобритании, в этом феврале лондонская полиция отчиталась об увеличении таких инцидентов до 15. Диссидентский по отношению к Тегерану телеканал Iran International был вынужден прекратить вещание из штаб-квартиры в королевстве, поскольку Скотленд-Ярд предупредил о невозможности защитить его сотрудников.

Британский МИД в этом году объявлял о санкциях против Ирана, но министерство сопротивляется инициативам парламентариев объявить КСИР террористической организацией. Два партнера Лондона по сообществу разведок Five Eyes, США и Канада, уже запретили КСИР. Но британские власти опасаются, что такие меры помешают возобновить переговоры по ограничению ядерной программы Ирана, а также лишат посольства в Тегеране.

Еще прошлой осенью британский МИД выражал особую озабоченность прогрессом Ирана по ядерным разработкам, так как Тегеран «продвинулся вперед сильнее, чем когда-либо до этого». Лондон вместе с союзниками будет «противостоять иранской угрозе, пресекать контрабанду обычных вооружений и не допускать, чтобы страна смогла производить ядерное оружие», пообещал тогда министр Джеймс Клеверли.

Обсуждение сделки по ядерной программе между США и Ираном пока приостановлено, отмечал Белый дом в июле. Вашингтон заявил Тегерану о необходимости «провести деэскалацию» напряженности, которая возникла в отношениях между двумя странами. Если это будет сделано, то США смогут вернуться к диалогу по ядерным проблемам. «Но пока у нас не та ситуация», — добавил госсекретарь Энтони Блинкен.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран КСИР Корпус стражей исламской революции Великобритания
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