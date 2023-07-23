Блинкен допустил возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США допускают возвращение к обсуждению ядерной проблематики с иранскими властями, но сейчас сделка по ядерной программе Ирана не обсуждается. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.

По словам Блинкена, Вашингтон заявил Тегерану о необходимости «провести деэскалацию» напряженности, которая возникла в отношениях между двумя странами. Если это будет сделано, то, допустил госсекретарь, США смогут вернуться к диалогу по ядерным проблемам. «Но пока у нас не та ситуация», — отметил Блинкен (цитата по «РИА Новости»).

15 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, чтобы освободить своих заключенных, удерживаемых Тегераном, и сдержать его развивающуюся ядерную программу. По данным собеседников газеты, переговоры между высокопоставленными официальными лицами США и Ирана начались в декабре 2022 года.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали соглашение по иранской ядерной программе. В нем стороны условились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия. В 2018 году США вышли из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения. В ответ Тегеран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня в 3,67%.