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Политика ,  
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Лукашенко предрек Европе «потерю силы» без «волчицы Меркель»

Президент Белоруссии считает, что после ухода канцлера ФРГ из политики Европа многое потеряет. Меркель умеет вести переговоры, объяснил он
Александр Лукашенко и Ангела Меркель
Александр Лукашенко и Ангела Меркель (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент Белоруссии высоко оценил переговорные навыки канцлера Германии Ангелы Меркель, отметив, что без нее Европа может многого лишиться.

«В переговорах, слушайте, можно от Ангелы Меркель устать. Глядя, как они вели переговоры, от нее — да. Ну это волчица, ну это Европа потеряет сильно, настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая, сутками — это же из-за нее сутками сидели», — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, напоминая про последний саммит Европейского союза, который продлился почти пять дней. На саммите обсуждался бюджет союза и меры поддержки экономики стран, пострадавших от пандемии коронавируса. По словам Лукашенко, настоящие переговоры «это скука смертная».

Лукашенко встречался с Меркель в 2015 году, когда она приезжала в Минск на переговоры по Украине, в которых также принимали участие президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

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Ангела Меркель

Меркель решила уйти из политики после следующих парламентских выборов в Германии. Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого она была долгое время, должен на съезде избрать своего нового лидера. После Меркель этот пост заняла ее протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр, однако после нескольких неудач она решила уйти с поста лидера партии.

По словам белорусского президента, у Путина другая привычка вести переговоры. Он предпочитает заранее подготовить переговоры и провести их или поручить проработку правительствам.

В интервью Гордону, которое лидер Белоруссии дал за пять дней до выборов, он также рассказал о своем отношении к другим лидерам. Среди украинских президентов своим самым большим другом он назвал Леонида Кучму. Виктор Янукович, по словам Лукашенко, был очень откровенным собеседником. А нынешний президент Владимир Зеленский «попал как кур в ощип». При этом, по мнению белорусского лидера, случайный человек, у которого нет президентского стержня, не может стать главой государства.

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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Ангела Меркель
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