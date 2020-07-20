Меркель и Макрон оценили прогресс переговоров по антикризисному плану ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на скорое решение вопроса о создании фонда восстановления экономики ЕС, который должны одобрить все страны союза. Переговоры продолжаются уже четыре дня

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

После четырех дней переговоров лидеры стран Евросоюза смогли найти консенсус относительно контуров сделки по фонду восстановления экономики Евросоюза. Об этом в понедельник, 20 июля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (цитата по Politico).

«Это шаг вперед, который создает возможность для того, чтобы добиться сделки уже сегодня или по крайней мере добиться ее вообще», — сказала она. Хотя переговоры оказались трудными, у лидеров 27 стран — участниц ЕС присутствует дух компромисса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Этот дух должен сохранить амбиции по реализации плана по восстановлению [экономики] в разгар кризиса», — написал он в Twitter.

В пятницу лидеры государств и правительств ЕС начали обсуждение плана по восстановлению экономики объединения на фоне коронавируса. План предполагал создание фонда ЕС, средства из которого пойдут на помощь и инвестиции в перспективные отрасли в европейских странах. Таким образом планируется смягчить последствия самой масштабной рецессии в истории Евросоюза.

Пандемия коронавируса привела к рекордному экономическому спаду в истории ЕС. Во втором квартале 2020 года объем ВВП объединения окажется почти на 16% ниже, чем в последнем квартале 2019 года, а по итогам года спад составит 7,4%, отмечается в прогнозе Еврокомиссии. Наибольший урон из-за пандемии могут испытать на себе Греция, чей ВВП упадет на 9,7% по итогам 2020 года, а также Италия (-9,5%), Испания (-9,4%), Хорватия (-9,1%) и Франция (-8,2%).

Впрочем, по состоянию на вечер понедельника итогового решения по программе помощи принять так и не удалось, и обсуждения могут затянуться до вторника. Текущий саммит — первая очная встреча лидеров ЕС с момента начала пандемии коронавируса COVID-19 и один из самых длительных саммитов в его истории. За последние десятилетия более долгой оказалась лишь встреча лидеров стран ЕС в Ницце в 2000 году, которая продлилась пять дней, пишет Би-би-си.