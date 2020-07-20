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Политика ,  
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Меркель и Макрон оценили прогресс переговоров по антикризисному плану ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на скорое решение вопроса о создании фонда восстановления экономики ЕС, который должны одобрить все страны союза. Переговоры продолжаются уже четыре дня
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

После четырех дней переговоров лидеры стран Евросоюза смогли найти консенсус относительно контуров сделки по фонду восстановления экономики Евросоюза. Об этом в понедельник, 20 июля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (цитата по Politico).

«Это шаг вперед, который создает возможность для того, чтобы добиться сделки уже сегодня или по крайней мере добиться ее вообще», — сказала она. Хотя переговоры оказались трудными, у лидеров 27 стран — участниц ЕС присутствует дух компромисса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Этот дух должен сохранить амбиции по реализации плана по восстановлению [экономики] в разгар кризиса», — написал он в Twitter.

В пятницу лидеры государств и правительств ЕС начали обсуждение плана по восстановлению экономики объединения на фоне коронавируса. План предполагал создание фонда ЕС, средства из которого пойдут на помощь и инвестиции в перспективные отрасли в европейских странах. Таким образом планируется смягчить последствия самой масштабной рецессии в истории Евросоюза.

Пандемия коронавируса привела к рекордному экономическому спаду в истории ЕС. Во втором квартале 2020 года объем ВВП объединения окажется почти на 16% ниже, чем в последнем квартале 2019 года, а по итогам года спад составит 7,4%, отмечается в прогнозе Еврокомиссии. Наибольший урон из-за пандемии могут испытать на себе Греция, чей ВВП упадет на 9,7% по итогам 2020 года, а также Италия (-9,5%), Испания (-9,4%), Хорватия (-9,1%) и Франция (-8,2%).

Впрочем, по состоянию на вечер понедельника итогового решения по программе помощи принять так и не удалось, и обсуждения могут затянуться до вторника. Текущий саммит — первая очная встреча лидеров ЕС с момента начала пандемии коронавируса COVID-19 и один из самых длительных саммитов в его истории. За последние десятилетия более долгой оказалась лишь встреча лидеров стран ЕС в Ницце в 2000 году, которая продлилась пять дней, пишет Би-би-си.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Экономика
Фото: Leon Neal / Getty Images

Главными точками преткновения стали два вопроса: размер фонда и какая его часть будет предоставляться странам в виде субсидий, а какая — в виде кредитов. Лучше потратить больше времени и согласовать масштабный фонд помощи экономики, нежели жертвовать амбициями, убеждена глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. «Я бы надеялась, что лидеры примут решение насчет чего-то амбициозного, а не будут действовать наскоро», — сказала она Reuters.

О чем спорят в Евросоюзе

В мае Франция и Германия выступили с идеей создания фонда восстановления европейской экономики, предусмотрев выделение грантов (субсидий) на сумму €500 млрд. Позже Еврокомиссиия представила собственный план, предполагающий выделение уже €750 млрд — €500 млрд в виде грантов и еще €250 млрд в виде кредитов. Эти деньги предполагалась потратить в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021—2027 годы. Сумму было предложено занять на финансовых рынках под общую ответственность ЕС, погасить задолженность нужно будет до 2058 года. С учетом плана по восстановлению экономики размер бюджета ЕС составил бы свыше €1,8 трлн — более чем на €750 млрд больше, чем бюджет объединения на текущую семилетку (2014—2021).

Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС
Политика
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Между тем бюджетные меры стимулирования экономики ЕС могут быть приняты только единогласно, то есть с одобрения лидеров всех 27 стран блока. Франция, Германия и южные страны отнеслись к идеям Еврокомиссии положительно, однако план вызывал нарекания у Нидерландов, Австрии и двух скандинавских государств — Дании и Швеции. Там скептически относятся к перспективе увеличения трат на уровне всего ЕС и требуют, чтобы общеевропейские средства расходовались максимально эффективно и прозрачно. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил о необходимости гарантировать, что деньги, потраченные на помощь пострадавшим от пандемии регионам, будут возвращены. Четверка противников плана ЕС также выступала за то, чтобы предоставлять странам объединения помощь исключительно в виде кредитов, а не в виде субсидий.

На четвертый день дискуссий, в понедельник, председатель Евросовета Шарль Мишель представил новый план, предполагающий выделение €390 млрд в виде субсидий — меньше, чем изначальная сумма — €500 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Еще €360 млрд будет предоставлено в виде кредитов с низкими ставками. Таким образом Брюссель пытается найти компромисс между Нидерландами и другими критиками плана с одной стороны, и Германии и другими сторонниками масштабных мер по восстановлению экономики с другой, констатирует Politico. Если раньше Германия и Франция могли выступить с любой идеей и рассчитывать на поддержку других стран, сейчас ситуация выглядит иначе, утверждает канцлер Австрии Себастьян Курц. «Группа четырех [Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция] создали возможность для ведения реальной дискуссии и переговоров по поводу нынешней ситуации [с экономическим фондом]», — заявил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, ЕС, Себастьян Курц, коронавирус ..., кризис
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