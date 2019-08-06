Обама назвал США лидером по частоте случаев массовой стрельбы

США нужно ужесточить законы об оружии, снизить влияние националистов в интернете, а также не позволять представителям властей разжигать ненависть, считает Обама. На выходных при стрельбе в трех городах погибли более 30 человек

Барак Обама (Фото: Michael Sohn / AP)

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал инциденты со стрельбой в Эль-Пасо (погиб 21 человек) и Дейтоне (погибли девять человек). По его мнению, ситуации может помочь ужесточение законов об оружии, снижение влияния радикалов в интернете, а граждане страны, включая ее лидеров, должны не допускать разжигания атмосферы ненависти.

«Во-первых, ни одна другая страна на Земле даже близко не может сравниться с частотой случаев массовой стрельбы, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая страна не терпит такого уровня насилия с оружием, как мы», — написал Обама в Facebook.

Бывший президент отметил, что каждый раз, когда подобное происходит, появляются те, кто говорит, что ужесточение законов об оружии не поможет решить проблему и не помешает «любому ненормальному получить оружие и стрелять в людей». Но факты говорят об обратном, заверил Обама. По его словам, трагедии будут продолжаться до тех пор, пока американцы не начнут добиваться от властей изменения законов.

Мотивы последних массовых расстрелов еще не полностью ясны, но случай в Эль-Пасов указывает на опасную тенденцию — больные люди придерживаются расистской идеологии и считают, что вынуждены насильственно защищать «превосходство белой расы», пишет Обама. Он добавил, что такие люди могут действовать в одиночку, но радикализировали их сайты националистов. «Это значит, что как правоохранителям и интернет-платформам нужно разработать более эффективные стратегии для снижения влияния этих групп ненависти», — заявил бывший президент США.