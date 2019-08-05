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Berkshire Hathaway $226 (+13,15%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,66%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Трамп потребовал смертной казни за массовые убийства на почве ненависти

Президент США Дональд Трамп дал Минюсту указание разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства на почве ненависти. Об этом сообщает Reuters.

«Я также обратился к Минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершает преступления на основе ненависти и устраивает массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни», — сказал он. По словам Трампа, высшая мера наказания должна приводиться в действие быстро и без многолетних задержек.

Фотогалерея 
Митинги против ненависти после массовых расстрелов в США. Фоторепортаж

Сейчас федеральное законодательство США предусматривает смертную казнь для нескольких десятков преступлений, в том числе за предумышленное убийство, геноцид, убийство в результате пыток, убийство заложников.

В выходные в США менее чем за сутки произошли несколько инцидентов со стрельбой. 3 августе мужчина расстрелял людей в супермаркете в Техасе. По последним данным, число жертв достигло 21, еще 26 пострадали. Позднее в городе Дейтоне (штат Огайо) другой стрелок убил девять человек, более 20 получили ранения. В результате третьей стрельбы, которая произошла в Чикаго, пострадали семь человек.

Теги: смертная казнь, Дональд Трамп, стрельба
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