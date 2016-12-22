Гройсман назвал способ избежать зависимости от российского газа

Премьер Украины заявил, что единственный способ для нее избавиться от зависимости от российского газа — потреблять столько газа, сколько в стране добывают

Владимир Гройсман (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал соотечественников потреблять меньше газа, чтобы его «не пришлось покупать у России или в каком-нибудь другом месте». Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы Украина стала «энергонезависимой страной», необходимо «выполнить простое условие — потреблять столько газа, сколько добываем».

Гройсман также сообщил, что Украина планирует увеличивать добычу газа и использовать технологии энергосбережения, а также запустить работу государственного фонда энергоэффективности, чтобы «систематически проводить модернизацию жилого сектора».

Гройсман не первый украинский политик, который предлагает гражданам экономить газ, чтобы избежать энергетической зависимости от России.

В марте 2018 года, когда «Газпром» отказался возобновлять поставки газа на Украину, Петр Порошенко призвал уменьшить температуру в домах, чтобы помешать «Газпрому», который, по его словам, запланировал «дискредитировать Украину», снизив на 20% давление в газопроводной системе.

«Чтобы разрушить этот сценарий — достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», — написал президент, снабдив свое сообщение хештегом #прикрути. С аналогичным предложением в тот же день выступила и компания «Нафтогаз».