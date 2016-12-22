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Порошенко рассказал об инициативе «патронажа» стран ЕС над Донбассом
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Порошенко рассказал об инициативе «патронажа» стран ЕС над Донбассом
Политика, 15:13
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Порошенко рассказал об инициативе «патронажа» стран ЕС над Донбассом
Президент Украины заявил, что Брюссель поддержал его идею о патронаже над отдельными городами Донбасса со стороны «заинтересованных» стран Европейского союза. По его словам, эти страны помогут восстановить разрушенные города
Петр Порошенко (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал об идее «патронажа» со стороны стран ЕС над отдельными городами Донбасса. По его словам, такое предложение он сделал «заинтересованным странам» на саммите ЕС — Украина в Брюсселе.

«На саммите ЕС — Украина мы договорились приступить к осуществлению моей инициативы о «патронаже» заинтересованных государств — членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для воплощения целевых проектов по оказанию помощи в области восстановления инфраструктуры, экономического развития и обеспечения нормальной жизни общин», — написал Порошенко.

​«У​краина приветствует готовность Европейского союза присоединиться к строительству и развитию свободных от российской агрессии территорий Донецкой и Луганской областей», — добавил президент Украины.

Саммит ЕС — Украина прошел в Брюсселе 9 июля. В заявлении, принятом по его итогам, говорится, что ЕС признает европейские стремления Киева и поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает «агрессию российской армии» и призывает Москву освободить украинских политзаключенных. Брюссель также приветствовал стремление Украины развивать дальнейшее сотрудничество в цифровой, энергетической и таможенной сферах.

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В заявлении также говорится, что ЕС «выражает готовность» участвовать в реконструкции юго-востока Украины, «когда это позволят условия».

«Мы приветствовали инициативы, в том числе со стороны стран — членов ЕС, по оказанию адресной помощи городам и районам региона, затронутого конфликтом», — указано в документе.

Более конкретные сроки оказания помощи Украины в восстановлении инфраструктуры, разрушенной во время конфликта в Донбассе, в заявлении не приводятся, так же как и не перечисляются страны, готовые в этом помогать.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Петр Порошенко , Донбасс , Украина
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