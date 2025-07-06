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Обострение между Москвой и Баку ,  
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Ереван ответил на заявления Киева об усилении военного присутствия России

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Ереван ответил на заявление Киева о том, что Россия усиливает военное присутствие в Армении, и заверил, что территория республики не используется для военных действий против соседей
Ереван, Армения
Ереван, Армения (Фото: Manfred Mally / imagebroker.com / Global Look Press)

Армения не допускает использования своей территории для ударов по соседним странам. Так Министерство иностранных дел республики ответило на заявление Киева об усилении российского военного присутствия.

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов накануне, 5 июля, заявил, что Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Баку для «усиления давления на страны Южного Кавказа». Его слова передало украинское издание «Страна».

Юсов добавил, что личный состав для российской базы в Армении набирают среди военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей и Крыма. Власти также активно ищут добровольцев среди жителей Северной Осетии и Адыгеи, считают в ГУР.

Ереван на это сообщил о «вымышленных сведениях в прессе». «В ответ на появившиеся в прессе вымышленные сведения Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория республики не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против какого-либо из соседних государств», — говорится в заявлении МИДа.

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Конфликт между Москвой и Баку обострился после задержаний представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах в Екатеринбурге. Двое из них скончались, что вызвало резкую реакцию Баку и рейды против российских СМИ в Азербайджане. Обе стороны обменялись дипломатическими протестами.

На территории Армении, которая граничит с Азербайджаном, российские военные дислоцированы в Гюмри (102-я военная база). Они находятся там согласно межгосударственному договору 1995 года. В 2010 году срок пребывания российских сил продлили до 2044 года (изначально был до 2020 года).

В июне премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен полностью отказываться от присутствия российских войск в Армении, несмотря на более тесное сотрудничество с Брюсселем.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Армения Россия Украина МИД
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