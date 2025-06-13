Пашинян исключил отказ Армении от присутствия российских войск

Армения не намерена разрывать отношения с Россией, хотя стала теснее сотрудничать с ЕС, отметил премьер страны. Он признал, что «в какой-то момент в будущем» Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Армения не намерена полностью отказываться от присутствия российских войск в стране, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на саммите GLOBSEC 2025 в Праге.

«В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, мы не ставим задачу прекращения присутствия российских войск в Армении. У нас другая задача: надо суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван не собирается разрывать отношения с Москвой, хотя его сотрудничество с Брюсселем стало более тесным. Премьер назвал внешнюю политику Армении сбалансированной, но отметил, что страна не сможет одновременно быть членом и ЕАЭС, и ЕС, «и в какой-то момент в будущем нам придется принять решение».

Год назад Нагорный Карабах, перешедший под контроль Баку в 2023-м, полностью покинули российские миротворцы. Они находились там в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года после окончания второй карабахской войны.

На территории Армении российские военные дислоцированы в Гюмри (102-я военная база). Они находятся там согласно межгосударственному договору 1995 года. В 2010-м срок пребывания российских сил продлили до 2044 года (изначально было до 2020-го).