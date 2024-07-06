Будапешт отменил встречу глав МИД Германии и Венгрии

Встреча министров иностранных дел Венгрии и Германии Петера Сийярто и Анналены Бербок, запланированная на 8 июля, была отменена по инициативе Будапешта, сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИДа.

В ведомстве отметили, что были удивлены отменой, и заявили о необходимости «серьезного и честного» разговора после встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В МИД Германии уточнили, что переговоры Бербок с Сийярто будут перенесены.

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Он обсудил с Путиным возможные пути урегулирования кризиса на Украине. Премьер Венгрии говорил, что приехал, чтобы узнать мнение российского президента об имеющихся мирных инициативах, возможности прекращения огня и переговоров, а также о том, в какой последовательности их можно провести. По словам Орбана, он «хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны».

Путин на пресс-конференции подчеркнул, что Москва неизменно сохраняет готовность к обсуждению урегулирования конфликта. Однако, отметил он, этого не желают в Киеве.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени объединения. По его словам, такой визит мог пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.

За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.