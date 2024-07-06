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Военная операция на Украине ,  
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Врач рассказал NYT об убийстве российских военных в плену у Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Участвовавший в боях на стороне Киева врач рассказал NYT о трех случаях убийства российских военнопленных иностранцами, воюющими на стороне ВСУ. Командир отряда отрицает совершение военных преступлений
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Врач из Германии Каспар Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал The New York Times (NYT) о трех случаях убийств российских военных, попавших в плен к ВСУ.

С его слов, убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят воюющие на стороне Украины иностранцы.

По словам врача, двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». NYT отмечает, что других доказательств помимо слов Гроссе нет. Второй случай, когда один из служащих The Chosen Company бросил гранату в сдавшегося в плен российского солдата, был записан на видео. О третьем эпизоде сослуживец Гроссе написал в групповом чате.

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Согласно ст. 13 Женевской конвенции, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

Гроссе заявил, что во всех трех эпизодах фигурировал военнослужащий из Греции. Он не ответил на запросы NYT. Командир The Chosen Company, бывший член нацгвардии США Райан О'Лири в разговоре с газетой опроверг, что члены его отряда совершали военные преступления. По словам военного, первого эпизода, о котором рассказал врач, не было, а сообщения в общем чате были написаны, чтобы «спустить пар». Что касается эпизода с гранатой, бойцы The Chosen Company считали, что российский военный представлял угрозу, заявил О'Лири.

Представители украинских военных, с которыми связалась NYT, сообщили, что все сведения «будут тщательно изучены и проверены».

В конце марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные сообщили о пытках на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных. Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник счел, что отчет нельзя назвать серьезным исследованием и адекватным отражением реальности.

В прошлом декабре Минюст США выдвинул обвинения в военных преступлениях в отношении четырех военнослужащих, «связанных с Россией». Российские власти отвергают обвинения в причастности военных к преступлениям на Украине.

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Теги
военнопленные убийства Военная операция на Украине военные преступления
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