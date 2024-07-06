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Политика ,  
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Проект создания новой межконтинентальной ракеты США подорожал на 81%

В 2020 году расходы на программу по созданию новой МБР взамен используемой с 1970-го Minuteman III оценивали в $95 млрд. За четыре года проект подорожал до $151–160 млрд
Фото: Ringo Chiu / Zuma / Global Look Press
Фото: Ringo Chiu / Zuma / Global Look Press

Стоимость проекта разработки американской межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, по данным источников Bloomberg, выросла на 81% по сравнению с первоначальной оценкой и теперь составляет $151 млрд. Источники Reuters сообщают, что программа подорожала до $160 млрд.

Sentinel — программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, она придет на смену LGM-30G Minuteman III, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Производитель — корпорация Northrop Grumman. Планируется, что Minuteman III будут полностью заменены Sentinel к середине 2030-х.

В 2020 году в Пентагоне заявляли, что проект обойдется в $95 млрд, а стоимость одной Sentinel составит $118 млн. Теперь ее увеличили до $214 млн, пишет Bloomberg, в частности выросла оценка разработки стартовых комплексов. Чиновники Минобороны США намерены на следующей неделе уведомить об этом конгресс.

Пентагон отстал от графика по новой баллистической ракете за $96 млрд
Политика
Фото:Jes Aznar / Getty Images

Проект разработки новой МБР пользуется значительной поддержкой в конгрессе, но часть законодателей полагают, что от Sentinel следует отказаться и продолжить использовать Minuteman III, пишет агентство. По данным Reuters, в Пентагоне запросили оценку, во сколько обойдется модернизация оставшихся у США запасов (серийное производство Minuteman III прекратили в конце 1970-х).

Власти США намерены продолжить реализацию программы Sentinel; сейчас в Пентагоне оценивают, как рост стоимости проекта скажется на его масштабах и сроках. По словам источников Reuters, возросшие расходы могут поставить под угрозу другие инициативы ВВС США, например разработку гиперзвукового оружия, модернизацию бомбардировщика B-21 и некоторые космические программы.

Военное руководство Соединенных Штатов считает, что Sentinel имеет решающее значение для поддержания системы ядерного сдерживания страны.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
баллистическая ракета межконтинентальные баллистические ракеты США Пентагон
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