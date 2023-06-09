Пентагон отстал от графика по новой баллистической ракете за $96 млрд

Военные США сдвигают сроки получения новейших ракет, эсминцев, истребителей и самолетов программы «Борт номер один» из-за логистических проблем и удорожания строительства. Это может навредить траншам поддержки для Украины

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Развертывание в США межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel откладывается как минимум на год — с мая 2029 года на апрель—июнь 2030-го, следует из данных Пентагона, которые приводит аудиторский комитет конгресса, пишет агентство Bloomberg. Ее стоимость — $96 млрд.

Производитель, корпорация Northrop Grumman, столкнулась с проблемами «из-за нехватки персонала, задержек с обработкой разрешений и проблем с секретной инфраструктурой информационных технологий». В принятом ранее графике ввода ракеты в строй выявили множество недостатков, из-за чего следовать ему не получится, говорится в отчете.

Аудиторы также выяснили что более половины из 26 систем вооружений, которые еще не введены в эксплуатацию, будут введены в эксплуатацию с задержкой. В качестве причин называются перебои с поставками, задержки в разработке ПО и недостатки контроля качества. Кроме того, траты Пентагона на разработки за последние два года выросли как минимум на $37 млрд.

Bloomberg отмечает, что отставание от графика и увеличение расходов могут помешать конгрессу принять дополнительный законопроект по расходам на оборону сверх уровня, который утвержден в соглашении о повышении лимита госдолга США. В него вошла бы инициатива по увеличению помощи Украине.

Кроме того, на двух новых самолетах, которые намеревались использовать в качестве «Борта номер один», выявлено множество коррозионных трещин. Около половины трещин устранили в прошлом декабре, остальные обещают ликвидировать к лету 2023-го. Трещины не представляют угрозы при условии проверок при плановом техобслуживании. Boeing планировал поставить первый самолет в сентябре 2024 года, теперь сроки смещены на сентябрь 2027-го. Сумма контракта — $5,1 млрд.

Boeing также задерживает передачу новых истребителей F-15EX из-за проблем с качеством поставок, «связанных с критическим компонентом в носовой части фюзеляжа, который обеспечивает безопасность полета». Сумма этого контракта — $9,1 млрд, проблему устранили.

Увеличиваются сроки выпуска и подводных лодок класса «Вирджиния». По оценкам американских ВМС, строительство каждой новой подводной лодки Block V «займет в среднем более чем на два года больше времени, чем сообщалось в прошлом году». Этот контракт — на сумму $37 млрд.

Общая стоимость программы ВМС по созданию четырех авианосцев «Джеральд Р. Форд» увеличилась с $45,7 млрд до $49,2 млрд.

Вместе с тем, первый из трех эсминцев-невидимок DDG-1000 Zumwalt стоимостью около $9,6 млрд каждый должен был стать в строй в этом апреле — на шесть лет позже, чем планировалось. Процесс строительства двух остальных кораблей все еще страдает от задержек доставки деталей.