Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Ливни превысили месячную норму осадков в трех районах Приморья за сутки Общество, 05:35
Пентагон отстал от графика по новой баллистической ракете за $96 млрд Политика, 05:25
Пентагон направит Украине новые ракеты Patriot и GEM-T на $2 млрд Политика, 04:47
Эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море Политика, 04:37
Минфин сообщил о возможности приобрести ценные бумаги ЕАЭС через ИИС-3 Финансы, 04:22
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти Политика, 04:02
В ООН ответили на обвинения Зеленского по ситуации с разрушением ГЭС Политика, 03:52
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о секретных документах Политика, 03:26
Forbes сообщил о списании средств россиян в турецком банке Финансы, 03:23
ВВС Великобритании заявили о перехвате российских самолетов у Швеции Политика, 02:54
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена Политика, 02:47
Politico узнала о планах Блинкена посетить Пекин на следующей неделе Политика, 02:30
Куба опровергла строительство военной базы Китая для слежки за США Политика, 02:02
Победителя «Битвы экстрасенсов» задержали за планы вступить к диверсантам Политика, 01:59
Политика ,  
0 

Пентагон отстал от графика по новой баллистической ракете за $96 млрд

Blooomberg: Пентагон на год задерживает развертывание новой ракеты Sentinel за $96 млрд
Военные США сдвигают сроки получения новейших ракет, эсминцев, истребителей и самолетов программы «Борт номер один» из-за логистических проблем и удорожания строительства. Это может навредить траншам поддержки для Украины
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

Развертывание в США межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel откладывается как минимум на год — с мая 2029 года на апрель—июнь 2030-го, следует из данных Пентагона, которые приводит аудиторский комитет конгресса, пишет агентство Bloomberg. Ее стоимость — $96 млрд.

Производитель, корпорация Northrop Grumman, столкнулась с проблемами «из-за нехватки персонала, задержек с обработкой разрешений и проблем с секретной инфраструктурой информационных технологий». В принятом ранее графике ввода ракеты в строй выявили множество недостатков, из-за чего следовать ему не получится, говорится в отчете.

Аудиторы также выяснили что более половины из 26 систем вооружений, которые еще не введены в эксплуатацию, будут введены в эксплуатацию с задержкой. В качестве причин называются перебои с поставками, задержки в разработке ПО и недостатки контроля качества. Кроме того, траты Пентагона на разработки за последние два года выросли как минимум на $37 млрд.

Bloomberg отмечает, что отставание от графика и увеличение расходов могут помешать конгрессу принять дополнительный законопроект по расходам на оборону сверх уровня, который утвержден в соглашении о повышении лимита госдолга США. В него вошла бы инициатива по увеличению помощи Украине.

Кроме того, на двух новых самолетах, которые намеревались использовать в качестве «Борта номер один», выявлено множество коррозионных трещин. Около половины трещин устранили в прошлом декабре, остальные обещают ликвидировать к лету 2023-го. Трещины не представляют угрозы при условии проверок при плановом техобслуживании. Boeing планировал поставить первый самолет в сентябре 2024 года, теперь сроки смещены на сентябрь 2027-го. Сумма контракта — $5,1 млрд.

Boeing также задерживает передачу новых истребителей F-15EX из-за проблем с качеством поставок, «связанных с критическим компонентом в носовой части фюзеляжа, который обеспечивает безопасность полета». Сумма этого контракта — $9,1 млрд, проблему устранили.

Читайте на РБК Pro
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Новые высоты или глубокая коррекция: как будут меняться цены на золото

Увеличиваются сроки выпуска и подводных лодок класса «Вирджиния». По оценкам американских ВМС, строительство каждой новой подводной лодки Block V «займет в среднем более чем на два года больше времени, чем сообщалось в прошлом году». Этот контракт — на сумму $37 млрд.

Общая стоимость программы ВМС по созданию четырех авианосцев «Джеральд Р. Форд» увеличилась с $45,7 млрд до $49,2 млрд.

Вместе с тем, первый из трех эсминцев-невидимок DDG-1000 Zumwalt стоимостью около $9,6 млрд каждый должен был стать в строй в этом апреле — на шесть лет позже, чем планировалось. Процесс строительства двух остальных кораблей все еще страдает от задержек доставки деталей.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон США США баллистическая ракета
Материалы по теме
Пентагон потратит почти $40 млрд на ремонт проблемных двигателей F-35
Политика
«Порт Оля-2» сел на мель возле порта Оля
Общество
Аудиторы США поделились «тревожными выводами» о боеготовности ВМС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter