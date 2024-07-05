Кондратьев: шесть человек пострадали в Приморско-Ахтарске после атаки дронов

Губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов на Краснодарский край

Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Из-за падения фрагментов дронов нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть Приморско-Ахтарска

В результате атаки дронов в Приморско-Ахтарске на северо-западе Краснодарского края пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Их госпитализировали.

Ранее Кондратьев рассказывал, что ПВО сбила дроны, но фрагменты БПЛА повредили гражданские объекты. Теперь он уточнил, что речь идет о трехэтажном многоквартирном доме. Жильцов эвакуировали. По данным телеграм-каналов «Осторожно, новости» и Mash, дом находится в микрорайоне МСО.

Кроме того, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

21 июня массированной атаке дронов подверглись Темрюкский, Ейский и Северский районы Кубани. Власти сообщали, что в результате падения обломков пострадали четыре человека, погиб сотрудник котельной в Краснодаре.

3 июля Минобороны России отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров в Новороссийске. В городе ограничивали движение, а также временно перекрывали входы на пляжи и на набережную. По словам мэра Андрея Кравченко, повреждения получили два коммерческих помещения и одна квартира, никто не пострадал.