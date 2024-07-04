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Покушение на Фицо ,  
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Покушение на Роберта Фицо решили переквалифицировать в теракт

Генпрокуратура Словакии переквалифицирует покушение на Роберта Фицо в теракт
Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Дело о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицируют в теракт, сообщил генеральный прокурор республики Марош Жилинка.

«На основании полученных доказательств уголовное преследование будет квалифицировано в дальнейшем как особо тяжкое преступление — террористический акт», — написал Жилинка в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Обвиняемого уведомили об изменении юридической квалификации преступления, добавил генпрокурор.

Премьер Словакии Фицо скоро появится на публике
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Фото:Zuzana Gogova / Getty Images

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Врачи провели ему две операции и в конце мая выписали из больницы домой для дальнейшего восстановления.

Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали в тот же день. Мужчина заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой словацких властей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Роберт Фицо Словакия покушение теракт
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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