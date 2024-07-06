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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах приостановили подачу воды на фоне серии взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Часть города оказалась обесточенной, в том числе все объекты водоканала. После полуночи в Сумах начали звучать взрывы

В Сумах приостановили подачу воды после сообщений о серии взрывов, передает «Суспільне» со ссылкой на Горводоканал.

В городе оказались обесточенными все объекты водоканала. В части Сум нет света.

В Киевской области, Черноморске, Конотопе и Херсоне прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

После полуночи в городе начали звучать взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
водоснабжение Сумская область взрывы электроснабжение
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