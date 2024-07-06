В Сумах приостановили подачу воды на фоне серии взрывов

Часть города оказалась обесточенной, в том числе все объекты водоканала. После полуночи в Сумах начали звучать взрывы

В Сумах приостановили подачу воды после сообщений о серии взрывов, передает «Суспільне» со ссылкой на Горводоканал.

В городе оказались обесточенными все объекты водоканала. В части Сум нет света.

После полуночи в городе начали звучать взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.