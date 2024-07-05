В Киевской области, Черноморске, Конотопе и Херсоне прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН. Глава военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО «на подступах» к украинской столице.
В области, а также Киеве объявляли воздушную тревогу, позднее ее отменили.
Согласно мониторинговым пабликам, сигналы тревоги звучат также в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Ровненской, Кировоградской и Николаевской и Одесской областях.
ТСН сообщал о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Украины. Позднее, по данным телеканала, громкий взрыв прозвучал в Черноморске в Одесской области и в Конотопе в Сумской области.
Взрыв в порту Черноморска произошел также накануне, 4 июля. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что повреждения получили портовая инфраструктура и здания.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.