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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области, Черноморске, Конотопе и Херсоне прогремели взрывы

В Конотопе и Черноморске прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киевской области сработала ПВО, в ряде регионов звучит воздушная тревога

В Киевской области прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН. Глава военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО «на подступах» к украинской столице.

В области, а также Киеве объявляли воздушную тревогу, позднее ее отменили.

Согласно мониторинговым пабликам, сигналы тревоги звучат также в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Ровненской, Кировоградской и Николаевской и Одесской областях.

ТСН сообщал о взрыве в Херсоне, который находится под контролем Украины. Позднее, по данным телеканала, громкий взрыв прозвучал в Черноморске в Одесской области и в Конотопе в Сумской области.

Труханов заявил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области
Политика
Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Взрыв в порту Черноморска произошел также накануне, 4 июля. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что повреждения получили портовая инфраструктура и здания.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киевская область Одесская область взрывы Военная операция на Украине
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