Посол России в США заявил об отсутствии изоляции Сергея Лаврова и его делегации в ООН

Посол России в США не увидел изоляции Лаврова и его делегации в ООН

Лавров был с визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24–25 апреля. По словам российского посла в США, изоляции делегации и министра не было, на его итоговой конференции в зале не было свободных мест

Сергей Лавров (Фото: Mike Segar / Reuters)

Изоляции российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ООН не было, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

Дипломат отметил, что во время итоговой конференции министра после визита в зале не было свободных мест.

«Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может», — заявил Антонов. По его мнению, все мероприятия в ходе визита «прошли блестяще, удачно, успешно и, самое главное, результативно», несмотря на желание США устроить Лаврову «холодный» прием.

Лавров прибыл в Нью-Йорк 24 апреля, чтобы принять участие в работе Совета Безопасности всемирной организации. В первый день своей поездки он присутствовал на открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», на следующий был председателем еще на одних открытых дебатах — по теме Ближнего Востока.

В ходе визита Лавров провел встречу с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики и государственным министром ОАЭ Халифой Шахином Аль-Мараром.

Гутерриш, как сообщила ООН, передал Лаврову адресованное президенту Владимиру Путину письмо по поводу зерновой сделки — ее «совершенствования, продления и расширения». Глава российского МИДа не стал раскрывать журналистам содержание письма, но отметил, что обсуждал с Гутерришем реализацию части соглашения, касающейся российских удобрений. По словам Лаврова, ООН предпринимает шаги в этом вопросе, «но результата практически никакого нет».