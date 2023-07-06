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ФСБ заявила о ликвидации пытавшегося совершить теракт в Тюменской области

ФСБ: в Тюменской области ликвидирован пытавшийся совершить теракт по заданию Киева
В Тюменской области при задержании ликвидировали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину, который готовил теракт по заданию Киева, сообщила ФСБ. По данным СК, он планировал подорвать объект ТЭК в Исетском районе

ФСБ заявила о ликвидации пытавшегося совершить теракт в Тюменской области
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В Тюменской области Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность россиян, «сторонников националистической идеологии», которые «по заданию представителей украинских военизированных формирований» готовили теракт в регионе, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ (пистолет Макарова. — РБК) со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками», — говорится в сообщении.

СК завел дела по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатого устройства), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта).

В СК в свою очередь сообщили, что житель Тюмени, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения», планировал подорвать один из объектов ТЭКа в Тюменской области.

Задержание произошло 4 июля на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла, уточнили в СК. 38-летний мужчина оказал сопротивление, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. Таким образом он посягнул на жизнь сотрудника ФСБ, однако ответным огнем был ликвидирован, отметили в ведомстве.

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4 июля ФСБ сообщила о задержании мужчины, который убеждал военных перейти на сторону Украины после прибытия в зону боевых действий. Ведомство назвало его «пособником украинских спецслужб».

По данным ФСБ, тот «склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ» и обещал российским военным организовать связь «с представителями украинских разведывательных органов». В качестве аргументов он «использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».

Против мужчины завели дело о госизмене (ст. 275 УК). В апреле наказание по этой статье ужесточили. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Теги
ФСБ Следственный комитет задержание Тюменская область

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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