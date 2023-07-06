ФСБ заявила о ликвидации пытавшегося совершить теракт в Тюменской области

В Тюменской области при задержании ликвидировали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину, который готовил теракт по заданию Киева, сообщила ФСБ. По данным СК, он планировал подорвать объект ТЭК в Исетском районе

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В Тюменской области Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность россиян, «сторонников националистической идеологии», которые «по заданию представителей украинских военизированных формирований» готовили теракт в регионе, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ (пистолет Макарова. — РБК) со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками», — говорится в сообщении.

СК завел дела по ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатого устройства), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта).

В СК в свою очередь сообщили, что житель Тюмени, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения», планировал подорвать один из объектов ТЭКа в Тюменской области.

Задержание произошло 4 июля на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла, уточнили в СК. 38-летний мужчина оказал сопротивление, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. Таким образом он посягнул на жизнь сотрудника ФСБ, однако ответным огнем был ликвидирован, отметили в ведомстве.

4 июля ФСБ сообщила о задержании мужчины, который убеждал военных перейти на сторону Украины после прибытия в зону боевых действий. Ведомство назвало его «пособником украинских спецслужб».

По данным ФСБ, тот «склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ» и обещал российским военным организовать связь «с представителями украинских разведывательных органов». В качестве аргументов он «использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».

Против мужчины завели дело о госизмене (ст. 275 УК). В апреле наказание по этой статье ужесточили. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.