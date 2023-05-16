ФСБ с 2022 года пресекла работу 8 групп диверсантов в Свердловской и Тюменской областях

В Тюменской и Свердловской областях за год задержали 8 групп диверсантов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники ФСБ с 2022 года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), члены которых планировали серию терактов и диверсий в Свердловской и Тюменской областях. Об этом в сюжете, вышедшем на канале «Россия-1 Урал», сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

Задержаны 20 человек, возбуждены 13 уголовных дел. Целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военкоматов, утверждают в спецслужбе.

В Свердловскую область 16 мая прибыл представитель Национального антитеррористического комитета России Андрей Пржездомский. Он заявил, что сейчас терроризм меняется и «акцентирует свое внимание на вовлечении молодежи в террористическую деятельность, делает это искусно, обманывая и используя самые изощренные приемы и методы».

Пржездомский принял участие в межведомственном совещании, посвященном мерам по противодействию терроризму. Участники встречи обсудили обеспечение безопасности информационного пространства, информирование населения и угрозу со стороны «режима на Украине» и международных террористических организаций.