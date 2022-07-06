Нацполиция Украины заявила о передаче ВСУ вертолета и самолета Медведчука
Частный самолет и вертолет, которыми пользовалась семья украинского политика Виктора Медведчука, переданы украинским военным, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.
Вертолет и самолет были изъяты в рамках уголовных дел по статьям о злоупотреблении властью, присвоении и растрате имущества.
Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В июне суд на Украине запретил ее деятельность. До этого работа ОПЗЖ наряду с рядом других украинских партий была приостановлена. Киев заподозрил их в связях с Москвой. Медведчук, в частности, приходится кумом Владимиру Путину. Российский президент — крестный отец его дочери.
На Украине против Медведчука возбуждено несколько уголовных дел. В частности, ему предъявлены обвинения в госизмене и нарушении законов и обычаев войны, по этому делу политику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам он назвал свое преследование политическим.
С мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале этого года, как сообщило МВД Украины, сбежал. Однако в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика задержали, и предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных. То же просил в своем обращении, которое опубликовала СБУ, и сам задержанный.
В Кремле в ответ заявили, что политик не является гражданином России и что он никак не связан со спецоперацией. А в МИДе отметили, что обмен Медведчука на российских военных «не рассматривается».