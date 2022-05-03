Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции

Для этого планируют создать специальный перечень, куда войдут юрлица, которые уже находятся под санкциями или могут попасть под ограничения. ФНС будет ограничивать доступ к информации о них из ЕГРЮЛ и БФО

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России могут создать «перечень лиц, ‎к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями», следует из проекта постановления Правительства, размещенного на портале правовой информации.

Федеральная налоговая служба сможет ограничивать доступ к информации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут включены в этот перечень, следует из проекта документа.

Основаниями для включения юрлица в перечень будут являться:

введение в его отношении санкций и «экстерриториальных мер ограничительного характера»;

распространение на юрлицо ограничений из-за того, что оно находится под контролем и (или) «значительным влиянием лиц», в отношении которых введены санкции или «экстерриториальные меры ограничительного характера»;

наличие у Правительства «достаточных оснований» полагать, что в отношении юрлица могут ввести вторичные санкции за запрещенную иностранным регулированием деятельность или за взаимодействие с попавшим под санкции лицом.

Чтобы попасть в перечень, юрлицо должно попадать заявление и пакет документов в Минфин. Ведомство будет принимать решение о включении юрлица в перечень в течение 30 календарных дней. Так же, подав заявление, юрлицо может быть исключено из перечня.

Перечень лиц не будут обнародовать.

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С конца февраля санкции против российских компаний, банков, бизнесменов и политиков вводят США, Евросоюз, Канада, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. Согласно данным сервиса по отслеживанию введенных санкций Castellum, в отношении России ввели свыше 7 тыс. ограничений.

Санкции коснулись «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка», Промсвязьбанка и других финансовых организаций; «Роснефти», «Газпрома», «Ростелекома», РЖД, «Алмаз-Антея», концернов «Калашников» и «Сухой» и др. компаний. Среди бизнесменов ограничения затронули президента «Роснефти» Игоря Сечина, основателя «USM Holdings» Алишера Усманова, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена, владельца компании «Трансойл» Геннадия Тимченко, председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и др.

