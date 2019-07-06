Экс-канцлер ФРГ обвинил Трампа в попытке превратить друзей в вассалов

Президент США Дональд Трамп ищет не союзников в Европе, а вассалов, которые будут выполнять его указания, считает Герхард Шрёдер. Экс-канцлер ФРГ сейчас возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров «Роснефти»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент США Дональд Трамп диктует своим союзникам, что делать, и разрушает сложившуюся экономическую систему, но Европе нужно помнить о том, что сила в единстве. Такое мнение высказал в интервью немецкой газете Handeldblatt бывший канцлер Германии, а ныне — председатель совета директоров «Роснефти» и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер.

«Под знаменем свободы и рыночной экономики он [Трамп] преднамеренно разрушает основанную на правилах глобальную экономическую систему», — заявил Шрёдер.

«Самое опасное в Трампе то, что он пытается диктовать друзьям и союзникам, что они должны делать и что они могут делать в политическом и экономическом плане. Это означает, что он ищет не партнеров, но вассалов», — считает немецкий политик и предприниматель.

В качестве примера такой политики США он указал на действия американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который публично критикует германский оборонный бюджет и нападает на местную автомобильную промышленность. «Я бы хотел, чтобы федеральное правительство [Германии] ему наконец объяснило, что это не его дело. Мы не банановая республика!» — заявил бывший канцлер ФРГ.