Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Украинский президент считает, что после встречи с Дональдом Трампом американский президент все сделает для Киева. На Европу Зеленский не надеется

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева. По его словам, повлиять на сложившуюся ситуацию сможет лишь американский президент Дональд Трамп, сообщает «112 Украина».

Выступая во Львове, Зеленский выразил уверенность в том, что Трамп решит вопрос в пользу Украины после их встречи, которая запланирована в Соединенных Штатах (точная дата пока не объявлена).

При этом украинский президент признал, что в странах Европы позицию Киева игнорируют. «Нас никто не спрашивает. Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, думаю, не будут влиять на продолжение строительства трубопровода, так как на них очень сильно влияет их местный бизнес», — сказал Зеленский.

Нынешнее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря. Если оно не будет продлено, то альтернативным вариантом поставок станет «Северный поток-2», который пока построен на 60%.