Порошенко назвал миссию миротворцев в Донбассе «тестом для Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что развертывание миротворческой миссии на территории Донбасса станет не только путем к восстановлению мира, но и тестом для Москвы на правдивость ее намерений. Об этом украинский лидера написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что развертывание многонациональной миротворческой миссии в соответствии с мандатом ООН в Донбассе является главной задачей для восстановления мира. По мнению Порошенко, другого, более эффективного пути, пока не существует. «Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и испытание подлинности намерений Кремля. Если Москва стремится к миру, то миротворческая миссия в Донбассе — шанс продемонстрировать это миру», — сказал украинский президент.

Москва и Киев по-разному видят развертывание миротворческой миссии в Донбассе. Власти России считают, что миротворцев следует разместить на линии разграничения. Украинские власти настаивают, что миротворцам место на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией.