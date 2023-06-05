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Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по трем целям

Гладков: ПВО сработала по трем целям над Белгородом и Белгородским районом
Кроме того, вновь был обстрелян Грайворонский городской округ. В результате в селе Глотово 14-летний ребенок получил контузию
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Система ПВО сработала над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трем воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Губернатор не уточнил, о каких целях идет речь.

Кроме того, под обстрел попал Грайворонский городской округ. В результате в селе Глотово получил контузию 14-летний ребенок, в момент удара он был на улице. В частном домовладении выбило стекла, а также получили повреждения кровля, фасад и хозяйственные постройки.

«В населенных пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий», — добавил Гладков.

В последний раз о работе ПВО над Белгородом Гладков сообщал днем 5 июня. Тогда осколками были повреждены две машины, в том числе автомобиль скорой помощи.

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Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последнее время удары участились. В сводке за 4 июня губернатор сообщал об обстрелах Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. По одному только Шебекинскому округу было выпущено 611 боеприпасов. Никто не пострадал. Однако, в частности, в городе Шебекино многочисленные повреждения получили модули центрального рынка, коммерческие объекты, промышленные предприятия.

Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по трем целям
Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО по трем целям

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Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО Военная операция на Украине
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