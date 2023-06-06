Прокуратура отозвала жалобу на приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации

Приговор в отношении Ройзмана (признан иноагентом) по делу о дискредитации армии вступил в силу: сторона обвинения отозвала свою апелляцию. Суд назначил политику штраф 260 тыс. руб. Дело заводили из-за опубликованного им видео

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прокуратура отозвала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов), приговор вступил в законную силу, говорится в карточке дела Октябрьского районного суда.

Ранее 6 июня стало известно, что прокуратура внесла апелляцию. Однако спустя несколько часов суд сообщил, что надзорное ведомство отозвало ее.

11 мая суд в Екатеринбурге признал Ройзмана виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и обязал его выплатить штраф 260 тыс. руб. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор», — сказал экс-мэр. Он заявил, что обжаловать назначенный ему штраф не планирует.

Ройзмана задержали в августе 2022 года. Как заявили в полиции, бывший мэр опубликовал в интернете видео, содержание которого «дискредитировало использование» российской армии «в целях защиты интересов страны и ее граждан». В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски. Экс-мэру назначили запрет определенных действий: ему было нельзя посещать публичные места, а также пользоваться связью и интернетом.

В марте на Ройзмана составили три протокола об административном нарушении. Его обвинили по ст. 20.3.3 КоАП (гражданам по ней грозит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. штрафа). Как сообщила адвокат Юлия Федотова, основанием стали публикация в Twitter и видеоролик.

Судить политика силовики решили не в Москве, а по месту жительства, где, как считают следователи, и было совершено правонарушение. Ройзман вины не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» российскую армию.