Суд в Коми взыскал с фигурантов «дела Гайзера» 1,5 млрд руб.
Сыктывкарский городской суд Коми взыскал почти 1,5 млрд руб. с экс-главы региона Вячеслава Гайзера, осужденного за мошенничество, и других фигурантов дела в доход республиканского бюджета, сообщает пресс-служба суда на своей странице «ВКонтакте».
Решение касается 12 человек, в том числе экс-сенатора от региона Владимира Торлопова, бывшего замглавы Коми Алексея Чернова, бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, предпринимателя Валерия Веселова и других.
Исковое заявление к фигурантам подал республиканский комитет имущественных и земельных отношений (ранее — министерство имущественных и земельных отношений). Истцы оценили в 1,5 млрд руб. дивиденды от деятельности ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», похищенные в период с июля 2011 по май 2015 года, писало местное агентство БНК.
Гайзер возглавлял Коми с 2010 по 2015 год, он также был членом высшего политсовета «Единой России». В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 млрд руб.
В 2019 году Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве. Ранее прокурор просил назначить ему 21 год тюремного заключения. Суд оправдал Гайзера по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе, признав экс-главу республики виновным только в мошенничестве; Мосгорсуд признал приговор законным. Экс-глава Коми не признает себя виновным.
Торлопов получил шесть с половиной лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. руб., Чернов — девять лет колонии со штрафом 160 млн руб. Остальным фигурантам назначили сроки от пяти до восьми лет лишения свободы, в том числе условно. Следствие считает, что в 2015 году они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестпроектов Коми, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму более 988,5 млн руб.
По версии следствия, ОПС организовал экс-советник главы Коми, предприниматель Александр Зарубин. В 2015 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск.