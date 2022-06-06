Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
МИД Италии вызвал российского посла из-за обвинений Москвы Политика, 14:15
Лавров завил об отправке специалистов в Турцию на переговоры о зерне Политика, 14:14
В России может появиться промышленная ипотека Недвижимость, 14:13
Суд в Коми взыскал с фигурантов «дела Гайзера» 1,5 млрд руб. Политика, 14:09
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 14:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
Вторая ракетка мира объяснила разрыв с тренером его российским паспортом Спорт, 14:02
АЦБК планирует построение корпоративной системы управления выбросами ПГ Пресс-релиз, 14:02
Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом Политика, 14:01
Появился тизер приквела «Майор Гром: Трудное детство» Стиль, 13:58
Латвия приостановила вещание всех российских телеканалов Политика, 13:50
В Кремле заявили о необходимости диалога с США о ядерном разоружении Политика, 13:48
«Расклейте по городу стикеры»: забытое продвижение, которое снова в деле Pro, 13:38
Оперштаб выявил минимум случаев заражений COVID-19 с апреля 2020 года Общество, 13:35
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Дело против главы Коми ,  
0 

Суд в Коми взыскал с фигурантов «дела Гайзера» 1,5 млрд руб.

Иск к Гайзеру и еще 11 фигурантам подал комитет имущественных и земельных отношений Коми. Они оценили ущерб от мошенничества с акциями Зеленецкой птицефабрики в 1,5 млрд руб.

Сыктывкарский городской суд Коми взыскал почти 1,5 млрд руб. с экс-главы региона Вячеслава Гайзера, осужденного за мошенничество, и других фигурантов дела в доход республиканского бюджета, сообщает пресс-служба суда на своей странице «ВКонтакте».

Решение касается 12 человек, в том числе экс-сенатора от региона Владимира Торлопова, бывшего замглавы Коми Алексея Чернова, бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, предпринимателя Валерия Веселова и других.

Исковое заявление к фигурантам подал республиканский комитет имущественных и земельных отношений (ранее — министерство имущественных и земельных отношений). Истцы оценили в 1,5 млрд руб. дивиденды от деятельности ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», похищенные в период с июля 2011 по май 2015 года, писало местное агентство БНК.

Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии
Общество
Вячеслав Гайзер

Гайзер возглавлял Коми с 2010 по 2015 год, он также был членом высшего политсовета «Единой России». В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 млрд руб.

В 2019 году Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве. Ранее прокурор просил назначить ему 21 год тюремного заключения. Суд оправдал Гайзера по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе, признав экс-главу республики виновным только в мошенничестве; Мосгорсуд признал приговор законным. Экс-глава Коми не признает себя виновным.

Торлопов получил шесть с половиной лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. руб., Чернов — девять лет колонии со штрафом 160 млн руб. Остальным фигурантам назначили сроки от пяти до восьми лет лишения свободы, в том числе условно. Следствие считает, что в 2015 году они похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестпроектов Коми, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму более 988,5 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Фото: Dimas Ardian / Getty Images Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи

По версии следствия, ОПС организовал экс-советник главы Коми, предприниматель Александр Зарубин. В 2015 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гайзер дело Гайзера Коми ущерб мошенничество
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру
Общество
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Общество
В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter