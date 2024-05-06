FT узнала, что арабские страны больше не против миротворцев в Газе
Власти арабских стран больше не выступают категорически против размещения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан миротворцев разных наций, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванных арабских дипломатов.
Ранее эти страны официально заявляли, что в регионе не нужны международные или региональные силы, эти территории должны управляться исключительно палестинцами. Арабские чиновники опасались обвинений в попытке «въезда на израильских танках и присоединения к движению сопротивления».
По информации источника газеты, в последние недели позиции отдельных стран смягчились, таким образом они стремятся продемонстрировать свою «приверженность мирному процессу». «Мы знаем, что у Израиля есть опасения по поводу безопасности [Палестинского государства], это как бы говорит: «мы готовы помочь», — сказал дипломат.
В то же время не уточняется, какие конкретно государства поддерживают данную меру. Другой собеседник газеты отмечает, что такую инициативу подержал только Египет, в то время как Саудовская Аравия, Иордания и Катар по-прежнему против отправки арабских миротворцев в Газу.
Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш допустил возможность военного присутствия арабских стран в Газе.
Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).
ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.
Военная операция Израиля против ХАМАС на территории сектора Газа началась осенью 2023 года после нападения боевиков движения на приграничные израильские населенные пункты.
В начале апреля 2024 года генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот конфликт «самым смертоносным для гражданского населения» в регионе. По данным Минздрава сектора Газа, контролируемого ХАМАС, за полгода в регионе погибли более 32 тыс. гражданских лиц, еще свыше 75 тыс. получили ранения.
Из-за конфликта ХАМАС и Израиля население сектора Газа испытывает острый голод, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил об «ужасающей гуманитарной ситуации» на территории региона.
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