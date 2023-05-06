Представитель Прилепина заявила, что он «в порядке»

Представитель писателя Прилепина заявила, что он «в порядке» после подрыва его машины

Пресс-секретарь Прилепина заявила, что пока не установлено, что произошло, но писатель «в порядке». По данным близкого к МВД источника РБК, Прилепин получил тяжелые ранения ног в результате подрыва его машины

Захар Прилепин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Захар Прилепин «в порядке» после взрыва его автомобиля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь писателя.

«На данный момент не установлено, что именно произошло. Захар Прилепин в порядке», — добавила она.

В то же время источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что писатель, по предварительной информации, тяжело ранен. По его данным, Прилепин возвращался в Москву из Донбасса на Audi Q7. Собеседник РБК уточнил, что писатель получил ранения ног. После взрыва Захар Прилепин находился в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.

«Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв», — сказал он, добавив, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля.

На месте взрыва образовалась воронка.

Телеграм-канал Baza писал, что инцидент произошел в деревне Пионерское, которая расположена примерно в 30 км от города. Mash сообщает, что взрыв произошел около 10:40 в районе города Бор под Нижним Новгородом. В результате подрыва погиб охранник, добавил канал.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин «в порядке». Телеграм-канал «112» сообщал, что в регионе устанавливают блокпосты.

По данным источника телеграм-канала SHOT, заложенное под капот машины писателя устройство составляло не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.