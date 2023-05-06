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Покушение на Прилепина ,  
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Миронов назвал покушение на Прилепина терактом

Сергей Миронов: покушение на Прилепина — это теракт и вызов от «укронацистской хунты»
Миронов считает, что покушение на его коллегу Прилепина — это теракт, его организовала «укронацистская хунта», которая охотится на «идеологов» спецоперации. В связи с этим он призвал превратить ее в контртеррористическую
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Взрыв автомобиля, в котором ехал писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, — это теракт и «наглый вызов» «укронацистской хунты», заявил глава партии Сергей Миронов.

«Главное, что известно, — Захар жив. Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», — написал он на странице во «ВКонтакте».

Миронов добавил, что «хунта» «вовсю работает внутри России», цели ее атак — «идеологи» спецоперации. В связи с этим он призвал российское руководство перевести ее «в иной режим и на иной уровень» — сделать «контртеррористической».

Автомобиль, в котором Прилепин ехал с семьей, подорвали в Борском районе Нижегородской области. МВД сообщило, что писатель ранен, погиб один человек, сопровождавший его. По данным источника РБК, близкого к МВД, у Прилепина пострадали ноги, он госпитализирован.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале сообщил, что у писателя «незначительные переломы», его здоровью ничего не угрожает. Помощь ему оказывают нижегородские врачи. По данным источника РЕН ТВ, Прилепина могут на вертолете доставить в Москву.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело, статья не уточнялась.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Захар Прилепин Нижегородская область взрыв автомобиля
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Видео с места взрыва машины Захара Прилепина
Политика
МВД сообщило о задержании подозреваемого в подрыве машины Прилепина
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СК возбудил уголовное дело после подрыва машины Прилепина
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