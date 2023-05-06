В Киеве заметили падение эффективности HIMARS из-за российских «глушилок»

Российские войска создают помехи, которые сбивают GPS-системы наведения на цели. Украинские специалисты с помощью США разрабатывают способы противодействия помехам, в том числе речь идет о перенастройке ПО для HIMARS

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В последние месяцы американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые используют Вооруженные силы Украины, теряют эффективность из-за российских систем электронного подавления, сообщает CNN со ссылкой на пять источников в США, Великобритании и Украине. По их словам, российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель.

Украинским военным специалистам приходится искать способы обхода этой проблемы, они включают перенастройку программного обеспечения для HIMARS. «Это постоянная игра в кошки-мышки», — сказал каналу представитель Пентагона. По его словам, как только удается придумать способ противодействия помехам, российская сторона находит, как его нейтрализовать.

Из утекших секретных документов Пентагона, на которые ссылается телеканал, также следует, что США помогали украинской стороне обнаруживать российские глушители, это «высокоприоритетная» работа. Американский чиновник подтвердил, что Вашингтон консультирует украинцев о том, как идентифицировать и уничтожать глушители, поскольку количество способов модификации HIMARS и их ракет ограничено.

Отставной бригадный генерал Стивен Андерсон отметил «чрезвычайно важную» роль американских установок для украинских войск, в том числе в ходе готовящегося контрнаступления. Всего Украина получила 18 таких РСЗО, а США обязались отправить еще 20. По данным Госдепа США, другие союзники по НАТО предоставили Киеву десять реактивных систем залпового огня.

Помехи GPS влияют и на другое «умное»вооружение, переданное США, США, например, артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые бомбы JDAM, отмечает CNN. На этой неделе российское Минобороны отчиталось о перехвате такой бомбы средствами ПВО. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, с начала года российские военные нанесли удары по 14 установкам HIMARS, 59 артиллерийским системам М-777, 13 самоходным артиллерийским установкам Paladin и еще 30 самоходным артиллерийским установкам из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Россия неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине со стороны США и западных стран. Президент Владимир Путин говорил, что зона безопасности в рамках военной операции будет отодвигаться по мере поставок Киеву дальнобойных вооружений.