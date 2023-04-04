Министр обороны Шойгу: российские силы с начала года нанесли удар по 14 HIMARS на Украине

Шойгу оценил количество уничтоженной с начала 2023 года техники ВСУ

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Российские военные с начала года нанесли удар по 14 пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в зоне спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Кроме того, военные ударили по 59 артиллерийским системам М-777, 13 самоходным артиллерийским установкам Paladin и еще 30 самоходным артиллерийским установкам из Польши, Германии, Франции и Чехии.

В феврале Служба внешней разведки (СВР) доложила, что за год военной операции российская армия уничтожила бóльшую часть западной техники и вооружений, переданных Украине. По данным ведомства, та получила от стран НАТО более 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты, 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня.

Минобороны 3 апреля сообщало, что с начала спецоперации российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3,6 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,5 тыс. танков, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники.