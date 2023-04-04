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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу оценил количество уничтоженной с начала 2023 года техники ВСУ

Министр обороны Шойгу: российские силы с начала года нанесли удар по 14 HIMARS на Украине
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Российские военные с начала года нанесли удар по 14 пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в зоне спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Кроме того, военные ударили по 59 артиллерийским системам М-777, 13 самоходным артиллерийским установкам Paladin и еще 30 самоходным артиллерийским установкам из Польши, Германии, Франции и Чехии.

В феврале Служба внешней разведки (СВР) доложила, что за год военной операции российская армия уничтожила бóльшую часть западной техники и вооружений, переданных Украине. По данным ведомства, та получила от стран НАТО более 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты, 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня.

Минобороны 3 апреля сообщало, что с начала спецоперации российские силы уничтожили 405 самолетов, 228 вертолетов, 3,6 тыс. беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8,5 тыс. танков, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу РСЗО HIMARS ВСУ Украина Минобороны Военная операция на Украине

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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