Регалии, рецепты и ошибки: что вы знаете о британских коронациях. Тест

Генрих VIII

Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.