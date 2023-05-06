Регалии, рецепты и ошибки: что вы знаете о британских коронациях. Тест
От короны до кухни
Насколько хорошо вы знаете, как в Британии становятся монархами?
В каком веке коронация впервые прошла в Вестминстерском аббатстве?
Верно! Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.
Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.
Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.
Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.
Не все коронации проходят гладко. Кому надели корону не той стороной?
Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.
Верно! Церемонию проводил 81-летний архиепископ Кентерберийский. Он уже плохо видел, поэтому текст молитв для коронации напечатали крупными буквами, но архиепископ все же делал ошибки. Кроме того, он сначала возложил корону неправильной стороной.
Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.
Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.
Коронацию какого монарха впервые транслировали по телевидению?
Нет, это была Елизавета II. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.
Нет, это была Елизавета II. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.
Конечно! В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору и 11 млн слушали репортаж по радио. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.
Британских монархов коронуют короной святого Эдуарда. Сколько она весит и чем украшена?
Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.
Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.
Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.
Верно! Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.
Какой король запретил короновать свою королеву?
Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.
Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.
Верно! У Георга IV были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.
Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.
Королем скольких стран помимо Великобритании стал Карл III?
Неверно. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.
Неверно. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.
Верно! Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.
Почти. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.
Какое блюдо Карл III выбрал как официальное для коронационных торжеств?
Близко, но нет! Цыпленок был официальным блюдом во время коронации Елизаветы II. Идея заключалась в том, чтобы показать всему миру, как могут гармонично сочетаться в одном блюде вкусы разных народов.
Неверно. Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.
Верно! Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.
Неверно. Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.
Сколько лет Карл III находился в статусе наследника престола?
Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.
Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.
Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.
Правильно! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.
Какой эмодзи Букингемский дворец выпустил к коронации Карла III?
Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.
Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.
Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.
Правильно! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.
Во сколько Forbes оценивает принадлежащую Карлу III недвижимость?
Верно! По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.
Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.
Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.
Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.
Похоже, британские монархи обходили вас своей милостью.
Да здравствует король! Вы неплохо знаете историю коронаций.
Отличный результат! Возможно, вас короновали в прошлой жизни.