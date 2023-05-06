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Регалии, рецепты и ошибки: что вы знаете о британских коронациях. Тест

6 мая в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III. Вместе с ним коронуют его супругу Камиллу — как королеву-консорта. Проверьте, хорошо ли вы знаете, как именно проходят коронации британских монархов

От короны до кухни

Насколько хорошо вы знаете, как в Британии становятся монархами?

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1 / 10

В каком веке коронация впервые прошла в Вестминстерском аббатстве?

XI

Верно! Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.

XIII

Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.

XV

Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.

XIX

Неверно. Впервые в Вестминстере короновали Вильгельма I Завоевателя, это произошло 25 декабря 1066 года. До этого не было определенного места для церемонии. С тех пор в аббатстве проходили все коронации британских монархов.

2 / 10

Не все коронации проходят гладко. Кому надели корону не той стороной?

Елизавете II

Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.

Эдуарду VII

Верно! Церемонию проводил 81-летний архиепископ Кентерберийский. Он уже плохо видел, поэтому текст молитв для коронации напечатали крупными буквами, но архиепископ все же делал ошибки. Кроме того, он сначала возложил корону неправильной стороной.

Георгу VI

Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.

Виктории

Нет, корону возложили как надо. Инцидент случился при коронации Эдуарда VII в 1902 году. Ее проводил 81-летний архиепископ. Из-за плохого зрения он также несколько раз ошибся, читая молитвы, — не помогли даже карточки, напечатанные крупными буквами.

3 / 10

Коронацию какого монарха впервые транслировали по телевидению?

Георга V

Нет, это была Елизавета II. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.

Георга VI

Нет, это была Елизавета II. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.

Елизаветы II

Конечно! В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору и 11 млн слушали репортаж по радио. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.

4 / 10

Британских монархов коронуют короной святого Эдуарда. Сколько она весит и чем украшена?

5 кг, украшена 412 драгоценными камнями

Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.

1,44 кг, украшена 500 драгоценными камнями

Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.

0,57 кг, украшена 445 драгоценными камнями

Увы, нет. Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.

2,23 кг, украшена 444 драгоценными камнями

Верно! Изготовленная из цельного золота корона весит около 2,23 кг — примерно столько же, сколько средняя дыня. Корона украшена 444 драгоценными камнями, в том числе сапфирами, рубинами, аметистами и топазами.

5 / 10

Какой король запретил короновать свою королеву?

Генрих VIII

Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.

Вильгельм IV

Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.

Георг IV

Верно! У Георга IV были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.

Эдуард III

Нет, это был Георг IV. У монарха были плохие отношения с супругой, Каролиной Брауншвейгской, и вскоре после свадьбы они расстались. Во время коронации в 1821 году она пыталась попасть в аббатство, однако Георг IV приказал страже не пускать ее.

6 / 10

Королем скольких стран помимо Великобритании стал Карл III?

3

Неверно. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.

5

Неверно. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.

14

Верно! Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.

15

Почти. Британский монарх является главой государства в Королевствах Содружества. Это 15 стран, включая саму Великобританию, а также Австралию, Багамские острова, Канаду, Новую Зеландию и другие.

7 / 10

Какое блюдо Карл III выбрал как официальное для коронационных торжеств?

«Коронационный цыпленок» — салат из холодного куриного мяса, карри и специй, а также соуса на основе майонеза

Близко, но нет! Цыпленок был официальным блюдом во время коронации Елизаветы II. Идея заключалась в том, чтобы показать всему миру, как могут гармонично сочетаться в одном блюде вкусы разных народов.

Лимонный рулет

Неверно. Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.

Киш со шпинатом, бобами и свежим эстрагоном

Верно! Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.

Запеченные баклажаны

Неверно. Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по случаю их коронации, проходящих по всей стране.

8 / 10

Сколько лет Карл III находился в статусе наследника престола?

65

Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.

67

Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.

69

Еще больше — 70 лет! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.

70

Правильно! Он превзошел своего прапрадедушку Эдуарда VII, который ждал восхождения на престол после королевы Виктории всего 59 лет.

9 / 10

Какой эмодзи Букингемский дворец выпустил к коронации Карла III?

Букингемский дворец

Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.

Вестминстерское аббатство

Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.

Золоченая государственная карета

Увы! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.

Корона святого Эдуарда

Правильно! Эмодзи изображает золотую корону святого Эдуарда, украшенную драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации.

10 / 10

Во сколько Forbes оценивает принадлежащую Карлу III недвижимость?

$25 млрд

Верно! По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.

$32 млрд

Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.

$14 млрд

Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.

$17 млрд

Нет, она оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин Карл III может повесить знак своей короны.

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/ 10

Похоже, британские монархи обходили вас своей милостью.

/ 10

Да здравствует король! Вы неплохо знаете историю коронаций.

/ 10

Отличный результат! Возможно, вас короновали в прошлой жизни.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Карл III коронация Великобритания
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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