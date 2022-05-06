Клишас увидел вину Запада в отсутствии продвижения переговоров с Киевом

Переговоры между Россией и Украиной не продвигаются по вине Запада, который подталкивает Киев к боевым действиям, считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Переговоры Москвы и Киева не продвигаются, из-за того что западные страны решили «уничтожить» Украину в рамках противостояния с Россией, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Говорят, что переговоры России и Украины не продвигаются. Похоже на правду. Только вот причина в том, что Запад решил уничтожить Украину в противостоянии с Россией», — заявил он.

По словам Клишаса, иначе оценить заявления западных стран о желании видеть Украину победившей на поле боя нельзя. Киев слышит эти сигналы Запада и действует соответствующим образом, считает он.

В ходе визита в Киев в начале апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем Twitter, что конфликт должен завершиться победой «на поле боя». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз из экономической организации превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Украинские власти в ответ на спецоперацию объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

В конце марта Минобороны России заявило о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях и перегруппировке войск. В министерстве также сообщили, что целью спецоперации является «полное освобождение Донбасса». В апреле замкомандующего войсками Западного военного округа Рустам Миннекаев говорил, что в рамках начавшейся второй фазы спецоперации стоит задача установить полный контроль «над Донбассом и Южной Украиной».

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С конца февраля Москва и Киев ведут переговоры об урегулировании. Последняя очная встреча делегаций двух стран состоялась в Стамбуле. Тогда Киев передал российской стороне предложения, включающие нейтральный и безъядерный статус Украины, а также гарантии ее безопасности, которые не будут распространяться на Крым и Донбасс.

После встречи в Стамбуле переговоры продолжились в видеоформате, а позже Россия передала Украине ответные предложения по урегулированию, однако, как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, реакции от Киева не последовало.

О том, что переговоры с Украиной не развиваются и находятся в стагнации, 6 мая сообщил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Он также привел в пример заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал, что «не видит перспективы для переговоров», а также слова главы Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который «вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией».