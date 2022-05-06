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Свердловский омбудсмен осудила призыв команды Соловьева к доносам

Соратники телеведущего призвали сообщать им о жителях Урала, которые занимаются «антироссийской деятельностью». Свердловский омбудсмен заявила, что это — впадение в крайность и «мериться, кто больше патриот», странно
Татьяна Мерзлякова
Татьяна Мерзлякова (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудила призыв команды телеведущего Владимира Соловьева сообщать о жителях региона, которые занимаются «антироссийской деятельностью», пишет «Коммерсантъ-Урал».

Подобные призывы появились в начале мая в Telegram-канале «УралLive», в том числе в публикации про экс-депутата свердловского заксобрания Нафика Фамиева, которого оштрафовали на 35 тыс. руб. по делу о дискредитации вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). О том, что канал относится к сетке передач телеведущего и его сторонников, писали, в частности, издания It's my City и 66.ru; Соловьев делал из этого канала репосты.

«К сожалению, эти люди, называющие себя патриотами, в основном берут на себя функции обвинителей, не стремясь создать даже впечатления диалога», — сказала Мерзлякова. Свердловский омбудсмен считает, что команда Соловьева занимается впадением в крайность; это сохранит напряженность в обществе и приведет к усилению раскола в нем, предупредила уполномоченный по правам человека.

Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»
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«История нашей страны знала несколько случаев появления доносительства, а иначе как доносительством я назвать эту Telegram-практику не могу. И всякий раз впоследствии точки над i расставлялись не в пользу доносчиков», — указала Мерзлякова. «Это странный спорт — мериться, кто больше патриот, тем более привлекая к этим «соревнованиям» государственную машину пропаганды», — добавила она.

В конце апреля Соловьев в своей программе «Полный контакт» резко высказался о Екатеринбурге и его жителях, назвав город «центром такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ответ посоветовал ведущему «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот допустил подобное высказывание «сгоряча и необдуманно». Мэр Екатеринбурга Олег Орлов со своей стороны заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе.

Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе
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Телеведущий после этого подчеркнул, что его слова были обдуманы, и в свою очередь обрушился с критикой на Куйвашева: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? <…> Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» Кроме того, он назвал Екатеринбург городом бесов, который «корежит от буквы Z».

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посчитал, что Соловьев подобными высказываниями пытается решить «какие-то свои проблемы»: «Это очень грамотный, точный, техничный политический донос». Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, обращаясь к телеведущему, сказал: «Мысли этих людей [екатеринбуржцев] зачастую более чистые, чем у вас, а любовь к Родине более искренняя». В защиту Екатеринбурга выступил сенатор и бывший глава региона Эдуард Россель, по мнению которого Соловьеву следует «остыть, понять, что сказал, и попытаться исправить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
омбудсмен уполномоченный по правам человека Свердловская область Владимир Соловьев Екатеринбург донос
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