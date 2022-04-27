Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов Общество, 04:57
Блинкен заявил, что США поддержат Украину в вытеснении России из Донбасса Политика, 04:33
Власти Италии опровергли данные о планах национализировать завод ЛУКОЙЛа Политика, 03:27
Шеф Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО Политика, 02:54
CNN узнал о создании США в ФРГ центра координации военной помощи Украине Политика, 02:16
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «хакерах из России» Политика, 01:44
Британия пообещала поставить Украине ракеты класса Brimstone Политика, 01:13
Visa оценила убытки после ухода из России Финансы, 01:07
WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск Политика, 00:54
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и установил рекорд Спорт, 00:24
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны Политика, 00:16
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России Технологии и медиа, 00:00
Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья Бизнес, 00:00
Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине Политика, 26 апр, 23:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Власти Италии опровергли данные о планах национализировать завод ЛУКОЙЛа

Ранее источники Reuters сообщили о планах Рима «временно национализировать» НПЗ ЛУКОЙЛа, если будут введены санкции в отношении нефти из России. В офисе министра промышленности сообщили, что такого вопроса нет в повестке
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 292 +9,18% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вопрос национализации принадлежащего ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии сейчас не стоит на повестке дня, сообщили Reuters в офисе министра промышленности Италии Джанкарло Джорджетти.

Агентство со ссылкой на источники ранее сообщило, что Италия рассматривает вариант «временной национализации» ISAB в случае, если будут введены санкции в отношении российской нефти. По данным одного из собеседников Reuters, Джорджетти намерен поднять вопрос на встрече кабинета министров в четверг.

В его офисе, комментируя Reuters сообщения, также сказали, что существует «обеспокоенность по поводу социальных последствий» для региона, и министерство сейчас изучает ситуацию.

Как пишет агентство, на заводе работают около 1 тыс. человек, поэтому его закрытие повлияет на число рабочих мест в регионе и экономику.

Bloomberg сообщил о сокращении отгрузок российской нефти по морю на 25%
Экономика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

ЛУКОЙЛ приобрел 49% в ISAB в апреле 2008 года. Сейчас НПЗ полностью входит в группу. На сайте компании говорится, что он является третьим НПЗ в Европе по объему переработки.

Как пишет Reuters, ISAB получает от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступает от иностранных производителей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
Фото: Aleksandar Pasaric / Pexels Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы

В начале марта крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти и нефтепродуктов у России. Компания также заявила о намерении продать 50-процентную долю в проекте газопровода «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Еще половина в проекте принадлежит «Газпрому».

Евросоюз обсуждает введение запрета на поставки российской нефти и газа, однако единодушия среди стран-членов по этому вопросу пока нет. На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения, так как несколько стран пригрозили наложить вето на подобное решение. Le Figaro писал, что против эмбарго на российские энергоносители выступают Германия, Австрия и Венгрия.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЛУКОЙЛ НПЗ Италия Сицилия санкции поставки нефти
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Reuters узнал, что европейские страны возобновили закупки нефти в ОАЭ
Бизнес
Bloomberg узнал о трех вариантах по ограничениям для российской нефти
Политика
WSJ узнала о росте поставок нефти из России в «неуказанные пункты»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter