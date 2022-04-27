Власти Италии опровергли данные о планах национализировать завод ЛУКОЙЛа

Ранее источники Reuters сообщили о планах Рима «временно национализировать» НПЗ ЛУКОЙЛа, если будут введены санкции в отношении нефти из России. В офисе министра промышленности сообщили, что такого вопроса нет в повестке

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вопрос национализации принадлежащего ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии сейчас не стоит на повестке дня, сообщили Reuters в офисе министра промышленности Италии Джанкарло Джорджетти.

Агентство со ссылкой на источники ранее сообщило, что Италия рассматривает вариант «временной национализации» ISAB в случае, если будут введены санкции в отношении российской нефти. По данным одного из собеседников Reuters, Джорджетти намерен поднять вопрос на встрече кабинета министров в четверг.

В его офисе, комментируя Reuters сообщения, также сказали, что существует «обеспокоенность по поводу социальных последствий» для региона, и министерство сейчас изучает ситуацию.

Как пишет агентство, на заводе работают около 1 тыс. человек, поэтому его закрытие повлияет на число рабочих мест в регионе и экономику.

ЛУКОЙЛ приобрел 49% в ISAB в апреле 2008 года. Сейчас НПЗ полностью входит в группу. На сайте компании говорится, что он является третьим НПЗ в Европе по объему переработки.

Как пишет Reuters, ISAB получает от 30 до 40% своего сырья из России, остальное поступает от иностранных производителей.

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В начале марта крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила закупку нефти и нефтепродуктов у России. Компания также заявила о намерении продать 50-процентную долю в проекте газопровода «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Еще половина в проекте принадлежит «Газпрому».

Евросоюз обсуждает введение запрета на поставки российской нефти и газа, однако единодушия среди стран-членов по этому вопросу пока нет. На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения, так как несколько стран пригрозили наложить вето на подобное решение. Le Figaro писал, что против эмбарго на российские энергоносители выступают Германия, Австрия и Венгрия.