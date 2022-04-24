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Политика ,  
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В Австрии заявили о планах ЕС отказаться от российского газа к 2027 году

Австрийская министр энергетики подчеркнула, что Евросоюз должен избавиться от зависимости от импорта газа из России, и перечислила, что для этого необходимо сделать
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Еврокомиссия определилась с целью отказаться от российского газа к 2027 году, сообщила в интервью OE24 министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер. Она назвала эту задачу «очень амбициозной». По словам министра, прекратить импорт газа из России должны будут все страны ЕС, но достичь цели «получится лишь в том случае, если они будут работать слаженно».

По словам Гевесслер, Евросоюз на 80% зависит от российского газа. «Мы должны освободить себя от этой [зависимости], потому что зависимость делает нас уязвимыми перед шантажом и повышает цены», — сказала министр.

Чтобы добиться такого результата, необходимо выполнить три шага, отметила она. Первый — перейти на альтернативные источники энергии и сократить потребление газа, второй — самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, третий — наладить поставки из других стран. Для этого Гевесслер, в частности, планирует посетить Катар.

В марте Еврокомиссия представила первый вариант плана REPowerEU, который предусматривает отказ от российского газа к 2030 году. Для этого планируется диверсифицировать поставки газа за счет увеличения объема импорта СПГ и трубопроводного газа из других стран, роста объемов производства и импорта возобновляемого водорода и биометана и сокращения использования ископаемого топлива.

В G7 назвали срочным план по снижению зависимости ЕС от газа из России
Политика

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, на долю российского газа в Евросоюзе приходится 40%. Он выразил надежду, что ЕС не придется полностью прекращать импорт нефти и газа из России в случае дальнейшей эскалации на Украине.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли. В Еврокомиссии считают, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму. Единственная страна, которая допустила оплату российского газа рублями, — Венгрия.

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