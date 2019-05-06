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Политика ,  
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Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями
Побывавший в Анкаре генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию вокруг закупки Турцией российских С-400. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы союзники по альянсу водили санкции друг против друга
Йенс Столтенберг (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность планами Турции по размещению российских систем противоракетной обороны С-400. Заявления последовало на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Reuters.

Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.

«Турция является важным союзником НАТО, и альянс высоко ее ценит», — заявил Столтенберг на пресс-конференции. «Союзники по НАТО поддерживают Турцию, поскольку она сталкивается с серьезными проблемами в области безопасности», — добавил генсек альянса, уточнив, что НАТО помогает защитить Турцию с помощью систем ПВО и ПРО и усиленного патрулирования самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

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«За прошедшие годы НАТО инвестировала более $5 млрд в военные объекты в Турции», — напомнил Столтенберг, уточнив, что речь идет об аэродромах, военно-морских базах и радиолокационных станциях.

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Между двумя союзниками по НАТО — США и Турцией — возник конфликт на фоне планов Анкары закупить российские системы С-400. Вашингтон давит на Анкару, чтобы она отказалась от контракта, грозя в том числе тем, что не станет продавать ей свои комплексы ПРО Patriot. А вице-президент США Майк Пенс вообще поставил Турцию перед выбором: либо российские С-400, либо членство в НАТО.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: С-400, Турция, Йенс Столтенберг
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