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Delta Air Lines $70 (+37,47%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тыс. руб.

Размер семейного дохода, который позволяет комфортно обслуживать ипотеку, в среднем по России составляет 71,7 тыс. руб. Об этом говорится в материале Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Этот показатель фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам, поясняет НБКИ. По данным бюро, чтобы семья не испытывала сложностей с ипотекой, на ежемесячные платежи должно уходить не более трети ее месячного дохода.

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Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году

Данные приведены по состоянию на 1 марта 2019 года. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10,8% — в начале марта 2018 года он составлял 64,7 тыс. руб. По регионам самый высокий показатель у Москвы (139,1 тыс. руб.), Московской области (103 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (87,7 тыс. руб.). Самый низкий — в ​Кировской области (50,6 тыс. ​руб.).

Теги: Ипотека, Доход
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